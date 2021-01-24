北京：将及时调整办赛策略办好冬奥

北京将结合冠病疫情变化及时调整办赛策略，与河北省及张家口市一起，全力办好北京2022年冬奥会和冬残奥会。

据中新社报道，北京市人大会议昨天开幕，提请会议审查的《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》（简称草案），提到了上述内容。

草案指出，北京市将主动担负起主办城市责任，加强与国际奥委会、国际残奥委会和国际冬季单项体育组织沟通衔接，与河北省以及张家口市共同做好筹办任务，突出“简约、安全、精彩”的办赛要求，深化赛事组织、场馆运行和外围保障，提升筹办工作专业化、国际化水平，打造“奥运新标杆”。

草案指出，将全面完成场馆、冬奥村和基础设施建设。坚持“三个赛区、一个标准”，统筹做好交通、餐饮、住宿、医疗、安保、志愿者、无障碍等领域综合服务保障。

草案提出，将制定北京冬奥会公共卫生、疫情防控工作方案和应急预案，结合疫情变化及时调整办赛策略。同时，加强数字孪生、云转播、沉浸式观赛等技术应用，加快奥林匹克中心区、延庆赛区、首钢园区等三大智慧示范园区建设。

草案还提出，要加强奥运遗产综合保护和开发利用。因地制宜谋划好国家高山滑雪中心、首钢滑雪大跳台等冬奥场馆可持续利用，“一场一策”制定赛后利用方案，打造奥运遗产可持续发展的标杆。

近期中国局部地区出现冠病疫情升温现象，河北省、黑龙江省、吉林省等地轮番出现大规模确诊病例，使得2022年冬奥会、残奥会能否如期举行引发关注。

对于疫情是否影响北京冬奥会，中国国家卫生健康委员会疾控局监察专员王斌本月13日称，保障好冬奥会，最关键的就是落实好常态化冬季的疫情防控措施。“尽管目前国内在不同地方有一些散发的疫情，但从全国来看，总体的疫情防控形势是好的。”

第24届冬奥会、冬残奥会将于2022年2月4日至2月20日在北京举行，河北省张家口也将承办本届冬奥会的户外冰雪项目。这是中国第一次举办冬季奥运会。



