广东GDP突破11万亿人民币

中国广东省去年生产总值超过11万亿元（人民币，下同，2.25万亿新元），增长2.3%，2021年目标增长6%以上。

据中新社报道，广东省省长马兴瑞24日作政府工作报告时说，广东全省地区生产总值2015年为7.5万亿元，2020年超过11万亿元，年均增长6%，总量连续32年位居全中国第一。同时，广东全省研发经费支出从1800亿元增加到3200亿元，占地区生产总值比重从2.4%提高到2.9%，区域创新综合能力跃居全国第一；规模以上工业企业超过5.5万家。

2020年，面对疫情严重冲击，广东为稳住经济基本盘，为各类市场主体减税降费达3000亿元，新增信贷2.8万亿元，全年新增市场实体230万户。全省城镇新增就业134万人，调查失业率全年平均为5.45%，居民人均可支配收入增长5.2%。

另外，去年广东外贸进出口规模和市场份额保持稳定，亚细安成为广东第一大贸易伙伴。全年实际利用外资1620亿元、增长6.5%，总量创近年来新高。新设外商直接投资项目1.3万个、其中超1亿美元项目43个。

广东今年将加大基础设施投资力度。开工建设合湛高铁等项目，加快广湛、广汕汕、深江、深汕、梅龙等高铁和货运铁路建设，建成赣深高铁、南沙港铁路。建成湛江新机场、韶关新机场。开工建设陆丰、廉江核电。

在推动制造业高质量发展方面，广东将推进20个战略性产业集群建设；在湛江、珠海—江门、汕头等区域规划建设3个大型产业园区；探索实施“链长制”，培育一批控制力和根植性强的链主企业和生态主导型企业。