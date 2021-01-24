吉林通化副市长就物资配送不及时道歉

中国吉林省通化市副市长蒋海燕今天就民众生活物资配送不及时、不到位的问题道歉。

综合《新京报》等报道，由于通化的冠病疫情反弹，加上出现许多无症状感染者，当地政府于周一（18日）要求社区、村等封闭管理；交通也严格管控，除运输必要物资，严禁车辆进入城区等。

据通化市卫健委消息，截至昨天，通化市累计报告确诊病例140例，无症状感染者100例。

昨晚，官方发出《关于为广大居民提供生活必需品免费配送服务》通告，称通化市青年志愿者协会以及“饿了么”、酒桶“跑腿儿”、好帮养老公司自愿成立保民生志愿服务队，向通化居民免费提供生活必需品代购配送服务。

不过，当地网民立即在社交媒体微博上反应：“防疫人员超负荷工作，人手不足”、“封户导致大部分居民生食物不足”、“生活物资极度紧缺”、“百姓问题无处反应、解决”等问题。

报道也引述网民说，“当地很多居民面临断粮断菜，个别老人断药，婴儿断奶粉，基本生活无法得到保障”。

对此，蒋海燕今早在疫情防控新闻发布会上道歉。

根据央视新闻客户端消息，蒋海燕说，当前疫情防控需要社区组织干部和工作组在一线职守，造成人力紧缺。目前，通化市区内已有800多名志愿者全力为市民配送物资，“我们将尽最大努力提升配送能力，补上市民生活物资供应”。