山东栖霞金矿首名被困矿工获救

在被困金矿14天后，搜救人员今天上午成功救出第一名被困矿工。

山东栖霞金矿1月10日发生爆炸事故，22名矿工被困，其中10人下落不明。据每日经济新闻等报道，今天上午获救的工人属于先前下落不明的人员之一。

搜救人员在矿井的四中段发现这名矿工，他的身体极度虚弱，但随后成功升井。

山东栖霞金矿爆炸事故中首名被困矿工获救。（央视新闻）

据央视新闻此前报道，井下被困人员17日传回一张纸条，内容为“在井下22人，在五中段有11人，六中段一人，四人受伤，另有10人情况不明”。

三天后，救援指挥部与井下五中段被困矿工电话沟通并反复确认，其中一名伤势危重矿工已无生命迹象。

另据救援专家介绍，此次事故救援面临矿井深、岩石硬、清障难等“难题”，贯通救援难度前所未有。

矿井有人的五中段和六中段分别深达586.8米及637米，给搜救增加困难。其次，矿场地段地质大多为花岗岩，打钻难度非常大，而且竖井井筒内供电、供风排水管路、通信线缆等相互交织叠加在一起，堵塞严重。专家预计竖井堵塞处越往下可能堆积得越实，作业难度会进一步加大。

截至1月23日12时，现场共有17支专业救援队伍和一支消防救援队伍，共有救援人员633人，救援装备407台套。新增救援设备26台、救援人员64人已抵达现场展开救援。