中国城市科技创新报告出炉 北上深前三甲

中国城市科技创新发展指数排名出炉，去年北京、深圳、上海位列前三甲。

据澎湃新闻报道，最新报告显示，2020年中国城市科技创新发展指数排名前20的城市依次为北京、深圳、上海、南京、杭州、广州、苏州、武汉、西安、天津、珠海、无锡、合肥、成都、长沙、厦门、宁波、青岛、济南、常州。

报告由中国首都科技发展战略研究院和中国社会科学院城市与竞争力研究中心1月23日联合发布的。

报告显示，东部地区城市科技创新发展指数领跑全中国，尤其以长三角、珠三角以及京津冀等地区的中心城市为主导。从全国六大区域科技创新发展指数均值来看，东南地区最高，大幅领先其他地区。

首都科技发展战略研究院院长关成华说，从“中国城市科技创新发展指数2020”（下简称指数）来看，中国科技创新发展由中心城市“C位”主导的特点显著。根据报告，2020年城市科技创新发展指数前10强城市分别为北京、深圳、上海、南京、杭州、广州、苏州、武汉、西安、天津。这些城市均为中国中心城市和各区域中心城市，城市科技创新发展指数以较大幅度高于平均水平。

研究显示，从变异系数看，一、二、三线和四线城市的变异系数分别为0.098、0.137、0.208与0.191。这意味着，一线城市如北京、上海、广州、深圳之间科技创新发展指数差距最小，二线城市之间的差异次之，一、二线城市内部科技创新发展指数较为接近，内部竞争激烈。

具体来看，科创能力排在全国前四的北京、深圳、上海、广州的2020年科技创新发展指数分别为0.874、0.780、0.744与0.694。与2019年相比，北京科技创新发展指数有所下降，深圳、上海、广州与北京的差距分别缩小0.024、0.003、0.002，深圳科技创新能力进步显著，深圳、上海等地正在加速赶超。

从各大区域的科技创新发展头部城市数量来看，东南区域一枝独秀。20强城市、50强城市中，东南区域均占据半壁江山，分别为11、25个，南北差异极为显著。

报告还从城市口径的科学研究、技术服务和地质勘查业从业人员数的角度进行了观察。研究组认为，东南区域虹吸效应显著，其它区域均存在不同程度的科技人才流失。289个城市中，科技领域从业人数增加最多的三个城市依次是深圳、上海、保定，依次是26836、23432、15677人。

与此同时，东南区域人才增量最高，东北、西北、中部、西南四个区域出现科技人才负增长，东北区域及西北区域科技人才流失严重。其中东北科技人才下降3.5万人，全国占比下降0.8个百分点。

值得关注的是，除了处于第一梯队的几大城市群外，长江中游城市群、山东半岛城市群、成渝城市群和海峡西岸城市群等第二梯队也正不断发力。目前，四大城市群的中心城市正着力加快重大科技基础设施等新型基础设施建设，谋划布局综合性国家科学中心，力求在科技创新发展中抢得先机，成为中国城市群创新发展的第四极。