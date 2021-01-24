摩根大通：美扩大对中企投资禁令或影响600亿美元债券

美国限制投资者拥有一些中国公司的股票或可影响到价值600亿美元（797.1亿新元）的债券。摩根大通在其发布的一个分析报告中称，美国对与中国军方有关联的公司实施的投资禁令，将可能因为强制出售债券而导致资金大量外流。

据美国之音报道，美国前总统特朗普去年11月签发的一个行政命令禁止美国人投资国防部认定与中国军方有关联的公司。迄今被国防部列入黑名单的44个公司中，有许多已经被从股票指数中去除掉，有些已经被纽约证券交易所摘牌退市。但是，固定收益市场仍在努力应对这种影响，因为许多债券是由子公司，而非母公司所发行的。

摩根大通在一份中共军方占股50%或以上的公司的完全名单发布前一周，在一个分析报告中对其影响做了估算，认为如果美国财政部采取行动的话，价值550亿到600亿美元的债券将会受到影响。

周三刚刚就任的总统拜登尚未就其前任签发的撤资行动作出公开表述，尽管他可以轻易地将其逆转。

摩根大通称，焦点主要集中在中国化工集团公司（China National Chemical Corporation， 简称ChamChina, 中国化工）发行的债务上，是美国投资者和在美国境内的投资者拥有最多的债券。

据摩根大通计算，中国化工已经在总统行政令发布后强制出售了10亿美元债券，有可能还会从受影响的投资者手中流失13亿美元。

摩根大通还发现，中国海洋石油总公司（简称中海油，CNOOC）195亿以美元计价的债务，其中超过32亿美元的债务由美国境内的基金所持有。如果将范围扩大到所有在美国的资产管理公司，则可能会影响到35亿美元。

摩根大通认为，对那些公司来说，失去美国投资者对其影响有限。该投行认为，这些公司对离岸投资者的依赖程度很低，离岸美元债券只占其资本结构的很小一部分。