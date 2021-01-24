台外交部：感谢拜登上任就支持台湾

针对美国国务院敦促中国大陆停止对台湾军事等各方面的施压，台湾外交部今天表示，欢迎与感谢拜登政府在上任之初，就展现对台湾的支持。

美国国务院当地时间23日以发言人普莱斯（Ned Price）名义发布新闻稿称，美国注意到中国大陆“不断企图恐吓包括台湾在内的邻邦”。美国敦促北京停止对台湾的军事、外交与经济施压，并与台湾的民选代表进行有意义的对话。

这份内容简短的新闻稿指出，美国将与朋友与盟邦同在，以促进在印度太平洋地区共享的繁荣、安全与价值，这当中包括加深与民主台湾的联系。

新闻稿也说：“美国将继续支持和平解决海峡两岸议题，以符合在台湾的人民的期望与最大利益。美国也将恪守美中三公报、《台湾关系法》与六项保证所概述的长期承诺。美国也将持续协助台湾维持足够的自我防卫能力。”

新闻稿最后写道，美国对台湾的承诺坚若磐石（rock-solid），为维护台湾海峡与区域和平与稳定做出贡献。

据《联合报》报道，台湾外交部今天回应，诚挚欢迎与感谢拜登政府在上任之初，就展现对台湾的支持，以及对台湾国防安全及台海和平稳定的高度重视。外交部也将与拜登政府密切合作，在过去台美友好的深厚基础上，进一步强化紧密的伙伴关系。

