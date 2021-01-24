日美防长确认钓鱼岛适用安保条约

日本防卫相岸信夫24日与美国拜登政府新就任的国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）举行电话会谈。考虑到在东海及南中国海增强军事影响力的中国，确认了钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）是规定美国防卫义务的《日美安保条约》第五条的适用对象。双方还就推进朝鲜核与弹道导弹“完全且可验证、不可逆的废弃”（CVID）达成一致。

据共同社报道，岸信夫在电话会谈后向媒体透露了上述消息。拜登政府起步后，日美阁僚进行沟通尚属首次。奥斯汀表示重视印度太平洋地区，以何种姿态面对中国，其应对将成为焦点。

关于与岸信夫的会谈，奥斯汀在推特上称：“我们就坚定且牢固的日美同盟，以及旨在维护自由开放的印度太平洋的合作展开了磋商。”

有关决定2021年度以后驻日美军驻留经费负担（温馨预算）的日美谈判，双方在会谈中商定力争迅速达成协议。两人一致认为，在日本周边安全保障环境日益严峻的形势下，驻日美军的快速反应很重要。

考虑到中国在东海及南中国海的活动，双方还就“反对试图凭借力量单方面改变现状”的问题意识展开沟通，确认了基于法治的自由开放海洋秩序的重要性。

为了切断朝鲜核与导弹开发的资金来源，双方商定将合作采取措施，阻止朝鲜船只在海上停靠到其他船只旁边转移物资的“倒货”行为。

围绕美军整编计划，坚持美军普天间机场（该县宜野湾市）搬迁到名护市边野古是避免普天间固定化的“唯一解决方法”。岸信夫要求美方为减轻以冲绳为首的日本各地基地负担提供协助。

奥斯汀表示有意尽早访日。日美两国政府将在关注新冠疫情的同时，争取实现面对面形式的会谈。