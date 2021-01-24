龚正：建议上海2021年GDP增长6%以上

上海市长龚正建议今年上海全市生产总值增长6%以上。

据中新网报道，上海市人大会议今天开幕，龚正作政府工作报告时也指出，将着力增强产业链供应链自主可控能力，开展民用飞机制造、高端医用材料等补链强链行动，推动集成电路、新能源汽车、高端装备等先进制造业集聚发展，大力实施产业基础再造工程。

龚正表示，上海将聚焦打造中国国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接，着力打造长三角一体化发展格局；高水平建设长三角国家技术创新中心，推进长三角世界级港口群一体化治理，推进长三角生态绿色一体化发展示范区建设。

报道称，上海将以扩大内需为战略基点，注重需求侧管理：加快建设国际消费中心城市，实施消费升级行动计划；同时，拓展投资空间，今年完成重大工程投资1730亿元人民币（约355亿新元），实施外贸转型行动计划。

龚正指出，上海今年将持续推动金融业扩大对外开放，集聚一批功能性、总部型机构，并推进数字人民币试点。上海将促进贸易创新发展，大力发展离岸贸易等新业态新模式。同时，上海将加快培育一批“硬科技”企业科创板上市，打造国际知识产权保护高地。

龚正也说，将更大力度实施人才引领发展战略，构建“海聚英才”人才计划体系，推进高峰人才引领等工程，实施人才安居工程。