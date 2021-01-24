立讯精密被美国调查 基金已大幅减仓

中国科技龙头企业立讯精密被美国启动337调查，虽然公司公告调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响，但公司公募基金累计减仓金额已经达到210亿元。

据证券时报报道，美国1月22日发起两项337调查，其中一项指控对美出口、在美进口或在美销售的特定蜂窝信号增强器、中继器和双向放大器及其组件侵犯其专利权，深圳市建科通讯技术有限公司涉案。另一项对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查，指控对美出口、在美进口或在美销售上述产品侵犯其专利权，立迅精密工业股份有限公司、东莞立迅精密工业有限公司涉案。

美国对立讯精密发起的337调查最初始于去年的12月18日，当时美国安费诺公司就向美国际贸易委员会提出的申请，指控立讯精密及子公司东莞立讯精密等五家企业的产品侵犯其专利权，请求发布有限排除令和禁止令。经过一个月的时间审批，这项调查最终还是启动了。

去年12月21日，立讯精密曾针对337调查发布了公告，称经过公司内部核查，公司目前共五个美国专利涉及本次337调查，分别涉及导电塑胶技术与端子横排注塑成型技术，均由公司自主研发设计并应用于高速外部IO连接器产品中。立讯精密在公告中表示，经初步判断，本次 337 调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。

针对本次调查，立讯精密昨日回应媒体表示，本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。

立讯精密是目前中国A股目前市值最高的电子类科技股，最新收盘市值超4000亿元。2020年上半年，在科技股狂欢的行情中，立讯精密上半年涨幅高达83%，不过进入下半年后，股价基本维持横盘震荡，表现明显落后大盘。

去年下半年以来，公募基金大幅减仓立讯精密，从去年半年报1683家公募持股12.3亿股，到去年末减仓至782家公募基金持股8.47亿股，减仓幅度高达31%。以立讯精密去年下半年平均股价55元计算，公募基金累计减仓金额达到210亿元。

