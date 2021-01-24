广东清退707家P2P网贷机构

广东去年完成64家农信社改制组建农商行的任务，累计化解风险包袱1300亿元（人民币，下同，约260亿新元）；全部清退707家P2P网贷机构，稳妥化解上市公司股权质押风险，完成广国投破产清算工作。

据中新网报道，广东省人大会议今天开幕，广东省省长马兴瑞作政府工作报告时，透露上述消息。

中国P2P网贷平台在2012年起步，经历数年的野蛮成长期后，到2017年末，行业贷款余额高达1.22万亿元，发展出约6600个平台。2018年以来，P2P频频爆雷，大批投资者血本无归，中国当年随即对P2P平台加强专项整治。

马兴瑞也表示，去年广东政府隐性债务大幅压减，政府债务率保持较低水平。房地产市场保持平稳健康发展。

他指出，2021年广东将强化反垄断和防止资本无序扩张，制定平台经济创新合规发展工作意见，引导企业自觉接受监督，提升平台经济监管能力。全面落实公平竞争审查制度，加强反垄断和反不正当竞争执法。完善地方金融监管体系，在审慎监管的前提下推进金融创新，积极稳妥防范化解非法集资、中小金融机构等风险。

此外，广东还将加强政府债务管理，管好用好地方政府专项债，防止新增隐性债务。强化国有资本监管，有效防范投资经营风险。

在深化财税金融体制改革方面，马兴瑞强调，广东将完善预算管理制度，加强财政资源统筹，建立集中力量办大事预算安排机制，增强重大战略任务财力保障。持续推进省与市县财政事权和支出责任划分改革，增强基层公共服务保障能力。推进数据共享、协同治税，提高税收征管水平。

同时，广东将推进金融强省建设，提升广州、深圳中心城市金融能级，深化城商行、农商行改革，做大做强地方金融机构。抓好广州期货交易所建设，支持深交所完善上市制度、开展“新三板”转板试点。大力发展绿色金融。