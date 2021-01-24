WWF调查显示一成中国游客在日本买象牙

世界自然基金会（WWF）中国汇总的调查结果显示，赴日本旅游的中国人可能有三成以上前往了象牙销售店，有一成多实际购买了象牙。在日本买象牙本身不违法，但据称此后违反原则上禁止国际交易的《华盛顿公约》带回中国的较多。

共同社引述国际野生生物交易监控团体“TRAFFIC”的西野亮子指出：“日本的监管不足，外国游客很容易就能买到象牙。导致走私出口的可能性较大，有必要修改政策。”

WWF中国以中国象牙市场关闭后的2018年以后赴日旅游的422名在华居住者为对象，汇总了截至2020年1月的问卷调查结果。

推测在日本去过象牙销售店的占36%，实际购买的占12%。此外还估算称，平均购买金额约为10万日元（约1280新元）。

赴日前探讨过购买的为19%，在日本即使外国人也能买象牙一事可能已广为人知。36%的人回答称在旅行中被建议去销售店，77%的人表示“店员会说中文”。

向购买者和表示“认识购买者”的人询问带回中国的方法，回答自己坐飞机携带的占35%，由店铺向中国发送的占32%，自己邮寄的占10%。这反映出混过了监管的实际状况。

报道指出，《华盛顿公约》原则上禁止象牙及象牙制品的国际交易。由于非洲象偷猎不断发生，几乎所有国家都转为关闭国内象牙市场，但日本以“受到严格管理”为由允许交易。另一方面，TRAFFIC的调查显示，2019年在中国被举报的象牙走私进口有380起，其中36起来自日本。

