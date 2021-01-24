调查：逾七成港青考虑参与“大湾区青年就业计划”

香港青年民建联24日发布一项调查结果显示，有77.9%的受访香港青年会考虑及积极考虑参与“大湾区青年就业计划”，其中薪酬是最影响他们考虑参与计划的因素。

据中新社报道，香港特区政府于2021年1月推出“大湾区青年就业计划”，鼓励香港青年人到粤港澳大湾区内地城市工作及发展事业。为了解香港18岁至35岁青年群体对“大湾区青年就业计划”的建议，青年民建联于今年1月4日至20日展开问卷调查，有效受访人数为312人。

调查结果显示，76%的受访者表示知道“大湾区青年就业计划”，且有近七成的受访者认为1.8万元（港币，下同，3085.22新元）至2.6万元的薪酬非常吸引及吸引，约六成认为18个月的补贴时限吸引及非常吸引。

受访者中，有77.9%表示会考虑及积极考虑参与该计划，到大湾区内地城市工作；有44.2%的受访者认为最影响他们考虑参与计划的因素是薪酬，其次有27.9%认为是生活及就业环境。但是，有74%的受访者认为目前2000个补贴名额并不足够，80.7%认为计划目前以补贴创科及金融为主不太足够，67.3%表示计划目前只针对大学毕业生不太足够。

针对此次调查结果，青年民建联认为，大部分香港青年知道“大湾区青年就业计划”，并认为计划内的薪酬及补贴时限吸引他们参与。青年民建联呼吁香港青年要将眼光放远，认识到香港与内地融合是大势所趋。