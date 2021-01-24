张建宗：港府须加强检测截断传播链

香港特区政府政务司司长张建宗24日说，香港冠病疫情反复，特区政府须不断通过并加强“须检必检”“应检尽检”及“愿检尽检”三方面的检测措施，以截断冠病病毒在社区的隐性传播链。

据新华社报道，张建宗在当日发表的网志中说，“须检必检”病毒检测的策略强调针对性及精准性，尤其是有效应对高风险特定群组的疫情暴发；按照风险评估，特区政府秉持“应检尽检”原则持续为教师、餐厅和酒吧员工、码头一线工作人员等特定群组安排检测；为便利市民，特区政府通过不同渠道为自觉有不适的市民提供检测服务，实现“愿检尽检”。

张建宗说，在上周的报告中，香港源头不明的确诊病例遍布全港各区。其中，1月1日至20日间，“佐敦指定区域”共出现162例确诊病例，涉及56幢大厦。因此，特区政府23日首次实施“留在原处所”检测令，围封佐敦指定区域展开更进一步的“须检必检”行动，争取48小时内完成行动，把对市民日常生活的影响减到最低。

在此次行动中，张建宗介绍，特区政府与科研机构监测油麻地一带污水中的冠病病毒量，以找出病源。特区政府各部门群策群力，动员超过3000人来完成小区检测，以尽快实现“小区清零”。

张建宗表示，在这场抗疫持久战中，除了强制检测和执法外，抗疫也靠市民自律及合作。他强调，香港市民必须遵守相关检测公告，尽快接受检测。对于不属于强制检测范围的市民，也应主动接受“应检尽检”和“愿检尽检”的检测。