国民党有意扩充对党内美及大陆组织

美国总统拜登上周就任，国民党涉外事务动作不断，继本月13日成立“驻美代表处筹备小组”后，党主席江启程据悉待美国疫情缓解后就会启动赴美计划。此外，国民党也决定增聘国际、大陆部有给职顾问与专职干部，强化两岸与外交政策规划与论述。

据《联合报》24日报道，国民党过去考量党部经费拮据、资源有限，江启臣在寻找组织干部上大多是义务职，但为扩大国民党对外连结，在负责督导国民党两岸与外交政策的副秘书长黄奎博建议下，江启臣同意邀聘学有专长的专家学者担任大陆或国际事务的顾问与专职干部，扩大国际部组织；大陆事务部顾问的工作则包括国民党的大陆政策研析与建议，以及对台商的服务工作。

国民党原本在吴敦义主席任内设有“两岸事务咨询委员会”，属两岸交流实务工作咨询的性质，多数成员由非学术界人士组成，在过去也有若干地方党部设有类似的两岸委员会。据了解，江启臣下一步的组织规划，很可能将重启这一委员会。

江启臣强调，民进党政府不想多了解中国大陆，就由国民党来做，因为了解中国大陆才能让台湾人民知道未来两岸关系的基本图像，还有台湾的机会与挑战究竟在哪里，“我们将以此证明国民党虽在野，但也在行”。

江启臣认为，民进党执政下的两岸与外交政策凌乱无章，未来苦果会一一浮现，例如美国知名智库“外交关系委员会”（CFR）最近便将台海紧张升级，列为美国与中国大陆间可能发生冲突的最高风险点之一。所以国民党要做好反对党的监督角色，争取台湾各界与包括美国在内的境外主要国家的理解与支持，最终让两岸关系转危为安。

政大东亚所名誉教授邱坤玄认为，国民党在人少、钱少的情况下，有顾问群作为两岸与外交工作的辅助是好事，但也要注意持续性，以及如何在党内凝聚最大共识，并拿出与时俱进、合法合理、让台湾民众信任的对外政策主张。