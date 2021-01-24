【图集】港警时隔20年再拍宣传片 警务处长客串演警员

香港警方时隔20年再度拍摄宣传片《守城》，23日晚在无线电视及警方面簿、Youtube等专页播出，香港警务处处长邓炳强也在影片中客串反恐特警。

据香港01报道，该影片由香港著名导演林超贤指导。影片动用超过15个警队部门，超过600名警员参与，包括如铁路应变部队、飞虎队、反恐特勤队及机场特警等过往甚少参与拍摄的部队。

影片剧情讲述香港警方与挟持人质、安放炸药的恐怖分子对峙，最终成果解救人质及拆除炸弹。

影片中警方应允释放被捕的恐怖分子同党，以换取恐怖分子放过260名人质及停止引爆炸弹。香港警察公共关系科总警司郭嘉铨表示，这是按戏剧效果需要，日常运作不会与恐怖分子妥协。

香港警务处副处长（行动）萧泽颐饰演指挥行动的负责人，而邓炳强则饰演一名反恐特勤队高级警员，出场短短一秒。

香港警务处处长邓炳强（左三，持枪者）在宣传片中也客串扮演一名高级警员。（《守城》截图）

他直言，拍摄新宣传片与2019年以来的反修例风波有关。邓炳强指出，当时社会上充斥对警察不实指控，警方除了要一如既往继续专业执法之外，也要即时澄清假新闻，助市民认清事实。

邓炳强说，警方也“要展开新一轮宣传工作，对内对外展现警察专业、正面形象。”

针对自己的客串，邓炳强称是接受导演建议，指这是“小角色，大意义”，自己平日工作就是要默默支援前线，“让同事可以安心应付社会上各种挑战。”

邓炳强强调，片名《守城》有守护我城意思，展现警察一直默默守护住香港。他说：“考虑到过去一段时间社会动荡，我觉得这个名字其实有更深入一层意思。我们在如此恶劣的环境下，其实一直都肩负起《守城》这个使命，我们从来没由退缩过，也都没有想过退缩，（要）守护住我们的家。”

影片昨晚播出后，在Youtube上已有逾12万5000次观看，近3万余网民点赞。