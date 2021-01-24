IBM中国研究院据报悄然关闭

IBM中国研究院据报悄无声息地“关闭”。IBM方面对中国研究院‘关闭’也给予回应，称这是IBM在中国的研发布局调整。

据资讯社交平台新智元报道，微博网友“马力”透露，IBM CRL（IBM 中国研究院）关闭了，他并配以感叹的文字来怀念这个曾经辉煌的研究院，‘悄无声息。历史车轮滚滚向前’。

IBM中国研究院成立于1995年9月，许多知名的科技成果都出自此部门，其中就包括著名的人工智能程序‘沃森’。

记者经求证发现，消息基本属实，IBM方面回应说“IBM 中国研究院已于近日关闭，但IBM中国开发实验室 、IBM 中国系统实验室和客户创新中心也在同一栋大楼里。IBM 未来在中国的研发布局，可能会以这些研发实验室和创新中心作为支点。”

IBM财报显示，其已经连续十季度营收下降。IBM中国研究院又称IBM CRL，它位于北京上地信息产业基地的西北角，坐落在中关村软件园内，是IBM在发展中国家设立的第一个研究中心。

2008年，IBM中国研究院上海分院成立。这二十多年来，曾有过百千名研究人员在该研究院工作过，其中绝大多数拥有中国甚至世界一流大学的博士和硕士学位。IBM CRL的主要研究方向有系统和网络、信息管理和协作、分布式计算和系统管理、下一代服务。

近年来，外企、外资研究院退出中国的例子不少。2015年3月19日，雅虎宣布退出中国市场，雅虎北京研发中心宣布关闭。亚马逊2019年宣布退出中国。

同年，做企业软件的甲骨文，在受到了云计算的冲击后，正式关闭在中国的研发中心，并裁减员工约900人。

新智元分析说，首先，这是中美科技脱钩的局面下，外企们作出战略调整的一种方式。另一方面，中国国内企业纷纷建立自己的研究院，也与之形成了鲜明对比，例如华为研究院等，或许这些植根于本土环境的研究院，更有优势在国内长期发展。