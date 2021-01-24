喻红秋、傅奎出任中纪委副书记

喻红秋、傅奎被选为中共中央纪律检查委员会常务委员会委员、副书记。

据新华社报道，中共十九届中央纪委第五次全会公报今天透露上述消息。

《新京报》旗下微信公号“政事儿”指出，喻红秋此前担任全国供销合作总社党组副书记、理事会主任；傅奎此前任湖南省委常委、省纪委书记，省监察委员会主任。

资料显示，今年61岁的喻红秋，曾在全国总工会任职18年。据报道，2010年，中组部改革干部交流制度，首次从54个中央部委中，选拔66名以“60”后为主的司局级干部赴地方任职，喻红秋即是其中之一，由全国总工会书记处书记调任贵阳市委副书记。

在贵州，喻红秋历任贵阳市委副书记、遵义市委书记、贵州省委常委、宣传部部长等职。主政遵义时，力推红色旅游、融入“重庆经济圈”等。

2013年，喻红秋离开贵州，调任全国妇联副主席。2015年3月再度履新，出任中纪委驻中组部纪检组组长，成为当时中纪委新设立的七家派驻纪检组中，唯一的女性纪检组长；10余名中央国家机关单位的女纪检组长、女纪委书记中，唯一的“60后”。

2018年7月，喻红秋由纪检监察系统调任河南省委副书记，次月兼任省委政法委书记。当时，她也是31个省市区中唯一的女性省级政法委书记。

2019年11月，喻红秋调任中华全国供销合作总社党组副书记，次月当选为中华全国供销合作总社第六届理事会主任，至此番调整。

今年59岁的傅奎，1983年从北京师范大学毕业后留校工作，1986年调至中纪委第六纪检室任主任科员，后任监察部第五监察司三处副处长、办公室副主任、中纪委监察综合室副主任等职，2005年任中央纪委纪检监察研究所所长。

2007年，傅奎任中纪委廉政理论研究中心主任，2008年任中纪委执法监察室主任，2010年出任中纪委副秘书长，并兼任监察综合室主任。

2014年，傅奎任中国国家预防腐败局副局长，并先后兼任中纪委预防腐败室主任、中纪委国际合作局局长，2015年调任湖南省委常委、省纪委书记，监察体制改革后同时担任湖南省监委主任，至此番调整。