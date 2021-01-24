北京疾控建议市民在京过春节

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火向北京市民喊话，非必要不出京、非必要不出境、非必要不聚集，建议他们留在北京过春节，并且不要前往境外和中国国内中高风险地区旅行或出差等。

据北京日报客户端消息，庞星火今天下午在发布会上表示，当前疫情防控丝毫不能放松，要进一步压实“四方责任”，聚焦重点地区，从严抓好社会面防控，织密疫情防控网络。

庞星火提醒北京市民要继续增强防护意识，非必要不出京、非必要不出境、非必要不聚集，建议在京过春节，减少人员流动，不要前往境外和中国国内中高风险地区旅行或出差；近14天去过中高风险地区、到访过确诊病例公布的同时间段活动等场所人员，要及时向单位和社区（村）报告。

此外，她也呼吁北京市民要配合支持所在区域采取的隔离、核酸检测、社区（村）管控等防控措施，参加社区（村）组织的核酸检测，要按照社区（村）通知的时间前往；做好个人防护，戴好口罩等。

另一方面，北京市城管执法局副局长温天武同样在发布会上说，城管执法部门将全力以赴抓实、抓细“三类场所”疫情防控检查执法工作，检视疫情防控执法检查中发现的薄弱环节，举一反三，推进整改，坚决压实“四方责任”。

一是市城管执法局将不断加强疫情防控工作的指挥调度和统筹协调，指导各区城管执法局；二是持续强化检查执法，重点加大对商务楼宇、商场超市、餐馆食堂等人员密集场所疫情防控情况的检查力度和频次，重点检查佩戴口罩、测温扫码等防控关键措施落实、落细。

三是加大执法公示和曝光通报力度，对发现的问题第一时间纠正处置，对防护措施落实不到位、“四方责任”不落实等严重问题坚决予以执法公示和媒体曝光，督促落实整改。

