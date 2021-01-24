海南自贸港争取2024年底前完成全岛封关各项准备

“十四五”时期（2021年至2025年）海南将初步建成自贸港政策制度体系，争取2023年底前具备封关硬件条件、2024年底前完成封关各项准备。

据中新社报道，海南省代省长冯飞今天在海南省人大会议上作政府工作报告时，透露上述消息。

报道指出，《海南自由贸易港建设总体方案》明确，海南要在2025年前做好封关运作准备工作，适时启动全岛封关运作。

冯飞说，“十四五”时期海南将完成自贸港第一阶段制度安排有关任务。推动临床真实世界数据应用等标杆项目抢占“世界第一”，推动营商环境总体达到中国国内一流水平。投融资、土地管理、园区建设、国资国企等重点领域改革先行取得突破。

“‘十四五’时期是海南发展的黄金机遇期和重要窗口期。”冯飞表示，海南将形成旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业“3+1”产业发展格局，推动地区生产总值年均增长10%以上。

海南“十四五”时期将完善全岛免税销售网络，实现中国国外商品和国内购买力充分对接，吸引免税购物回流3000亿元人民币（约600亿新元）。

冯飞在会议上还介绍了海南自贸港建设“元年”成就：2020年海南新增市场主体增长30.9%，新设企业增长113.7%、位列中国第一，总部企业累计入驻64家。引进人才12.2万人，比上年增长177%。

他介绍，2021年海南将加紧封关准备研究。重点研究“二线”管理制度安排和管理方式方法。完成社会管理信息化平台建设阶段性目标，健全免签入境人员在琼全程动态服务管理机制，常态化运行琼粤桂反走私联防联控机制。

海南也会建立对接国际高水平经贸规则的监管制度。完成自由贸易港口岸布局规划，启动口岸建设和升级改造。实质运行非设关地综合执法点。加快三亚海关监管隔离区建设。推进海口新海港综合交通枢纽等硬件设施建设。



