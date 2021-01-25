吉林通化昨起供应“蔬菜包”

中国吉林省通化市东昌区因疫情“封城封户”，部分家庭据报出现了“断粮断药”情况，通化市政府昨天已就此致歉，并从即日起至解除居民居家封闭管理，对居民基本生活物资按照每户五天需求量供应“蔬菜包”。

通化市官方从本月中旬起，便通报与东昌区有关的新增确诊病例或无症状感染者病例。通化市卫生健康委员会官网的数据显示，单是前天新增的两起确诊病例和19名无症状感染者的家庭住址都在东昌区。通化市本月20日通过微信宣布，将东昌区全域调整为高风险地区。

综合央视新闻和新华社等报道，通化市随后在21日晚间起，对东昌区居民住户实施贴封条封闭管控，居民一律不得外出，社工将上门帮助解决生活物资配送需求。管控措施实行后，有市民反映没有物资配送的情况，有的家庭更出现“一个苹果俩孩子吃三天”的情况。

记载武汉去年封城见闻的中国作家方方，昨天也在微博转发一篇关于通化市紧急封城面临断粮的微信文章。

新华社也在“新华每日电讯”微信公号发文，呼吁当地政府物资配送承诺“别落而不实”。作者提到一些地方在去年疫情暴发之初曾出现婴儿缺奶粉、老人缺救命药、大人缺食物的窘境，甚至有人因无法及时就诊而出事。

文章提到，“与疫情较量一年之后，还有地方因为加强疫情管控而掉链子，导致正常生活受影响，实在有些不可思议。”作者认为，东昌区物资配送问题说明了封户管理能有效防范疫情扩散，但不一定适合所有地方。

通化市纪委监委前天通报，当地14名中共党员干部因防疫不力被问责。通化市副市长蒋海燕昨天也就市民生活物资配送不及时不到位，给民众生活带来很大不便的问题，代表市委市政府表达歉意。

另据“通化发布”微信公号消息，通化市冠病疫情防控指挥部昨天也发布了通告，当中提到从即日起至解除居民居家封闭管理，对居民基本生活物资按照每户5天需求量供应“蔬菜包”，半价配送到户。此外，对低保户、孤寡老人等困难群体基本生活物资免费配送。

至于药品、婴幼儿用品等其他特殊生活用品，通告呼吁居民可线上自行购买，或与社区联系代购，由社区及时转送到户。

这项通告也指出，目前通化全市粮油菜肉蛋奶等基本生活物资储备充足，物资采购、运输渠道畅通，能够满足居民基本生活需求，同时呼吁通化市民严格遵守居家封闭管理规定，积极配合做好居民居家封闭期间物资配送工作。