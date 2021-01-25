报告：巨浪-3或让美国本土处于中国军方射击范围内

美国的一份军事报告警告，中国的巨浪-3潜射洲际导弹可能使美国本土处于中国导弹的射程范围内，

据香港《南华早报》报道，美国空军国家航空航天情报中心（Nasic）在本月11日于官网发布的《弹道和巡航导弹威胁》（Ballistic and Cruise Missile Threat）报告中说，中国潜艇一旦使用巨浪-3，导弹应该能运载多个弹头，包括核弹头，射程超过1万公里。

报告也提到，中国正在开发和测试进攻性导弹，并提升其他导弹。

报告指出，中国2018年11月下旬在渤海测试了新型巨浪-3潜射弹道导弹”，并评估在未来五年内，中国导弹运载能威胁美国的弹头数量，将从16个增加至超过100个。

美国科学家联盟随后发表报告，肯定形容巨浪-3相对于巨浪-2而言，实现了主要进步。美国科学家联盟在本月19日于官网发布报告说：“Nasic报告中国部分的最大新闻是新型巨浪-3……将能够运载多个弹头，射程超过1万公里。与巨浪-2相比，（巨浪-3）能力显着提高。”巨浪-2的航程为约7200公里。

但报告认为，即使安装在最先进的中国潜艇上，巨浪-3从南中国海发射后，也无法打击到美国本土。要做到这一点，潜艇需要在渤海地区发射导弹，而由于靠近日本和韩国，中国潜艇在渤海地区较容易被侦察到。

无论如何，观察人士认为，巨浪-3将使中国具备可信的核威慑能力和对敌第二次打击能力。

美国智库兰德公司的安全专家何天睦（Timothy Heath）分析，巨浪-3加上东风-41洲际导弹，让中国拥有从超远距离瞄准美国本土的有效方法，这将增加美国与中国开战的风险和成本，对美军在中国周边的介入，发挥阻吓作用。

何天睦认为，解放军的目标是让美国相信与中国开战的风险过高，让北京能在不与美国直接开战的情况下，制伏周边地区，比如台湾。