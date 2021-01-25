大陆、美国军机现身台湾周围空域

中国大陆军机今天（25日）再度现身台湾岸外的西南防空识别区，但架次不比过去两天来得多，美国军机今天也飞过台湾周围空域。

据台湾《自由时报》报道，广播及航迹记录显示，大陆军机上午8时47分、48分飞入西南防空识别区，高度为2000及4000公尺，台湾空军在空警戒并广播驱离。

此外，美国空军U-2军机也沿台湾东部转进台湾南部岸外的巴士海峡，EP-3E军机也通过巴士海峡。

中国大陆解放军在过去的周末派军机共28架次进入台湾的西南防空识别区，美国呼吁北京停止以军事、外交及经济手段对台施压，同时宣布美军航母战斗群已进入南中国海。

综合路透社、彭博社及台湾媒体报道，台湾国防部前天公布，解放军前天共13架次军机进入台西南空域，包括八架次轰-6K轰炸机、四架次歼-16战斗机、一架次运-8反潜机。

美国国务院随后在当地时间23日发声明，敦促北京“停止对台在军事、外交及经济上的施压”，应与“台湾的民选代表进行建设性对话”，并重申美国对台承诺“坚若磐石”，美国将“继续协助台湾保持足够的自卫能力”。

美国国务院还说，美“将与朋友和盟友站在一起，促进我们在印太地区的共同繁荣、安全与价值观，其中包括加深与民主台湾的联系”。台湾外交部对此表示，感谢拜登政府在上任之初就展现对台湾的支持。

在美国就台海局势表态之后，解放军昨天再派军机进入台湾西南防空识别区，架次比前天还多了两次。

美国印太司令部昨天也证实，罗斯福号航母打击群昨天进入南中国海执行“例行任务”，目的是确保航行自由，持续促进遵守规则的秩序，同时“让盟友和伙伴安心”。

北京还没有就美国国务院声明及罗斯福号航母进入南中国海做正式回应。

不过，《环球时报》昨天引述不具名专家称，解放军在台海空域的训练是例行性训练，意在彰显捍卫国家主权和领土完整的信心和能力，而美国的声明则为中美在涉台议题上形成某种程度默契提供了可能性，因为该声明提出“美国将恪守美中三个联合公报、《台湾关系法》与六项保证所概述的长期承诺”。

报道也说，美国在南中国海行动不是新现象，只是美航母抵达的时机有些敏感，就在拜登就职后不久到达。报道称， 解放军在台海空域展开大规模演习和美国航母抵达南中国海两者之间没有必然联系，双方是按照各自的训练计划展开。