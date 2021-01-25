南京158万老人只有6000名专业护理员

中国南京市现在有158万名老人，但是专业护理员仅有6000名。

据《扬子晚报》报道，记者从南京市民政部门最新统计数据看到，目前南京市60岁以上户籍老年人口超过158万人，其中有20万人需要儿女、家属及他人提供专业化照护。另据初步预测，“十四五”即2021至2025年间，南京常住老年人口每年还将新增5至8万人，也就是说到2025年南京市常住老年人将超过190万，至少需要专业社区居家养老护理员3万名以上。

然而，目前现状却是：不含兼职和养老服务“时间银行”的志愿者，全市养老服务专职从业人员在1万人左右，而其中经过培训、可以照护老人的专业护理员只有6000人左右。据南京市民政部门统计，截至目前，全市共有养老服务专职从业人员10336名，另有居家养老兼职从业人员2167名、养老服务“时间银行”志愿者2.28万名。

记者了解到，在养老护理专业领域，获得专业的护理技能和在岗位进行锤炼的成本都较高。

为吸引养老专业人才，南京市2018年出台了《南京市提升养老院服务质量若干意见（试行）》，率先对从事养老护理岗位的大中专毕业生进行补贴：一次性给予3万—5万元入职补贴，对工作满一定年限的从业人员，每月给予100元—800元岗位补贴，并纳入积分落户条件。2019年至今，累计发放入职补贴440余万元、岗位津贴170余万元，共有95名从业人员享受积分落户政策。

该项利好政策固然对于留住人才有一定的激励，但也有很多业内专家指出：因为工作比较辛苦、专业要求高等因素，养老护理员的岗位流动性太大，而“留人”补贴的吸引力着实有限，3年只有不足100个护理员享受政策，这说明政策激励的空间还有很大。因此不少专家提出，城市闲散劳动力不肯干，或能以房屋租赁补贴、岗位年限补贴等多种形式，激励周边外来人员投身南京市的养老护理员队伍。

记者了解到，目前南京市和各区每年对50%的养老从业人员实施职业技能培训，其中市级开展养老护理员中高级/技师、养老机构负责人、养老社工培训近3000人。“国办机构”南京市点将台社会福利院养老护理员培训基地，是民政部职业技能鉴定中心和江苏省民政厅认定的养老护理员培训基地。目前已培训学员近4000人，总体通过率超过95%。然而，养老护理员队伍建设赶不上人口老龄化的速度和养老服务的需求，这也是不争的事实。