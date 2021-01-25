湖北月度用电增幅创历史同期最高

中国湖北省2020年12月用电量225.18亿千瓦时，同比增长13.99%，增幅创历史同期最高。

据湖北日报报道，记者1月22日从国网湖北电力获悉，湖北当月全社会用电量225.18亿千瓦时，同比增长13.99%，增幅创历史同期最高。其中工业用电量131.08亿千瓦时，同比增长9.27%，说明工业经济持续向好。

受疫情和超长梅雨季影响，2020年湖北省全省电力需求萎缩。去年湖北全社会用电量2144.18亿千瓦时，同比下降3.17%，减少70亿千瓦时，各季度增速分别为-21.98%、0.20%、-1.74%、10.59%。

其中，2020年2月，受疫情影响叠加“暖冬”天气，用电量断崖式下跌，降幅达36.35%。自二季度开始，随着复工复产复市不断推进，全社会用电恢复正增长；7月份，全省气温较同期偏低2.4℃，降温负荷大量减少，电量降幅达8.78%。

但去年12月以来出现极寒天气，取暖负荷激增，加之中央支持湖北经济社会发展政策落地见效，湖北重振经济效果明显，经济运行延续稳定恢复态势，市场活力不断增加，工业经济持续复苏向好，冬季电网负荷七创历史新高。据统计，去年12月份，湖北省三次产业用电量增幅分别为20.31%、10.07%、16.95%，当月居民生活用电同比增长23.92%。