中国文化和旅游部原副部长李金早被“双开”

中国文化和旅游部原党组副书记、副部长李金早因对中国共产党不忠诚不老实，对抗组织审查等被“双开”。

中央纪委国家监委网站今早披露，经中共中央批准，中央纪委国家监委日前对李金早严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，李金早丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，对抗组织审查，出尔反尔、欺骗组织，搞迷信活动；无视中央八项规定精神，频繁接受可能影响公正执行公务的宴请，违规收受礼品；在干部选拔任用工作中为他人谋取利益并收受财物，在组织函询时不如实说明问题；利用职权为亲属经营活动谋利，家风败坏，生活腐化，伙同家人收钱敛财；把公权力异化为谋取私利的工具，利用职务上的便利在企业经营、工程承揽等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

中央纪委国家监委网站指出，李金早严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予李金早开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的十九大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

资料显示，今年63岁的李金早，湖北仙桃人，中国社会科学院经济学博士研究生。

李金早从1984年至1986年在中国财政部财科所工作，1988年10月至1994年8月在中国国家计委工作。1994年8月起，他历任桂林市副市长、市委常委、常务副市长、市委副书记、市长。

2001年10月起，李金早出任广西壮族自治区党委常委，同年11月兼任桂林市市委书记、市长，2003年4月兼任自治区发展计划委员会主任、党组书记，9月任自治区政府副主席，12月兼任广西国际博览事务局局长、党组书记。

2008年1月，他担任广西壮族自治区党委常委、自治区政府党组副书记、常务副主席。2011年10月，李金早升任中国商务部副部长、党组成员。2014年10月，任中国国家旅游局党组书记、局长。

2018年3月，李金早转任中国文化和旅游部党组副书记、副部长。此外，他也是中共十六大、十七大、十九大代表，第九、十、十一届中国全国人大代表，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员。