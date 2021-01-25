新东方在线半年亏损逾6亿人民币

虽然受疫情影响，资本市场上的在线教育公司格外热闹。但中国在线教育行业老大哥新东方在线的亏损却大幅扩大，显示出在线上教育的板块，依然没能寻找到最优解。

据港股研究社报道，新东方在线1月22日公布了2021财年中期业绩报告。从财报的核心指标来看，营收虽然实现了近20%的同比增长，但净亏损却同比扩大超600%。从最新的财报数据来看，2021财年上半年新东方在线的总营收达6.768亿元（人民币，下同，1.39亿新元），同比增长19.2％，总付费学生人次达214万人，同比增长62.5％。从这些角度来看，确实值得肯定。

2021财年上半年，新东方在线之所以能在这些指标上获得增长，一方面得益于其"以客户为中心"的市场战略，实行差异化课程；另一方面，K-12课程及东方优播课程的加速拓展，也成为其长期增长的动力。

不过，即便如此，但站在新东方的投入和亏损角度来看，不难发现，这些向上增长的指标，依然是依仗砸钱的手段。

财报显示，2021财年上半年，新东方在线总营收成本为5.236亿元，较上年同期的2.505亿元同比增加109.0%。新东方在线对此回应说，这是由于教学人员成本及课程研究人员成本增加所导致。

与此同时，销售费用也同比增长了76.7%至5.153亿元。这些居高不下的费用支出，直接导致了新东方在线净亏损由去年同期的7128.2万元增至6.74亿元，同比增长670.6%。在获客成本愈发高涨的当下，新东方在线未来继续面临费用的高增长也会是大概率事件。

此外，由财报可知，新东方在线的毛利并不可观，回看相关财报，毛利体量已连续三个半年报成下滑走势。

事实上，自2019年3月港交所上市以来，新东方在线的亏损便持续扩大。在激烈竞争的市场环境下，线上教育同质化已经在变得愈发严重，这种持续烧钱的状态短期内依然会成为市场的主要打法。

当前在线教育行业竞争格局还十分分散，常规课程的价格提价幅度不大，有的降价甚至免费赠送。因此，行业本身的增长并不迅猛，而各家的市占率后续才是公司高增长的驱动。一定程度上来讲，新东方在线可以借助母公司新东方集团的资源优势，但在面对其他K12巨头来抢夺市场局面时，要盈利还是要市场，激增的营销费用已经说明了新东方在线的选择。

港股研究社评论说，如今在线教育领域，关键还在于尚待开发的下沉市场。下沉往往伴随着惊喜，这点已经在消费、电商、网约车等领域得到验证。

随着三四线城镇居民收入的提高，教育支出增多，在线教育在三四线城市的渗透率持续提升。据极光大数据显示，2018年至2020年，K12在线教育行业三线以下城市的用户占比增长了6.1%，而二线城市用户占比有所下滑，与一二线城市相比，下沉市场无疑是一片超级蓝海。