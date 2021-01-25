中国国产智能安全芯片操作系统麟铠问世

中国紫光同芯与支付产品提供商金邦达联合发布了安全芯片操作系统麟铠，这也是双方继推出中国国内首款应用于EMV一芯双应用信用卡的中国芯之后合作的再次升级。

据腾讯新闻报道，正如智能手机的Android/iOS系统一样，智能安全芯片也需要有操作系统才能运行。该系统具备自主知识产权，与紫光同芯自研的“超级金融芯”软硬结合，将为智能设备提供从硬件芯片到系统软件的集约化科技平台。

此前，紫光同芯与众多国内外知名厂商达成合作，构建了包括“超级金融芯”等在内的“超级智慧芯片”行业生态体系。麟铠安全芯片操作系统的推出，是“超级智慧芯片”生态系统不断发展壮大的一个重要标志。

据悉，该系统不仅聚焦于金融行业，麟铠作为基础的通用操作系统软件，同样适合移动通信、汽车电子、智能家居、物联网、电子钱包等领域的安全芯片使用。

《经济参考报》此前报道，从2015年起，中国已陆续开展“磁条卡换芯”工作。目前中国存量金融IC卡已突破十亿张，但仅荷兰恩智浦一家公司就占据中国超过95%的市场份额，剩余市场也被德国英飞凌与韩国三星等国际巨头瓜分。国内金融IC卡芯片市场被国外巨头高度垄断，给中国金融安全造成潜在威胁。

紫光同芯营销副总裁邹重人说：“此次发布的麟铠，是我们基于安全芯片硬件，重点打造的软件操作系统。该产品有望补齐中国在该领域的短板，助推中国金融支付产业彻底摆脱国外企业的束缚与控制，加速金融IC卡'换芯工程'的整体进度。