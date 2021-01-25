最高检：2019年以来共起诉网络犯罪案件5万余件

数据显示，2019年以来，中国检察机关共起诉网络犯罪案件5万余件14万余人。

综合澎湃新闻、中新网等报道，中国最高检检察委员会委员、第四检察厅厅长郑新俭今天在新闻发布会上，透露上述消息。

郑新俭指出，检察机关近年来办理网络犯罪案件以年均近40%的速度攀升，2020年达到了54%。他形容犯罪案件数量上升迅猛，特别是战“疫”期间检察机关办理的诈骗犯罪案件中，有三分之一是利用网络实施。

郑新俭也说，在所有网络犯罪中，网络诈骗、网络赌博高位运行，成为了当前主要网络犯罪。

据报道，中国当前的网络诈骗手法多达六大类300多种，而且还在不断“推陈出新”。网络犯罪主体也开始向低龄、低学历、低收入“三低”人群发展，一些在校学生、社会务工人员都深陷其中。

此外，最高检今天也发布11个典型案例，包括10个刑事案例和一个公益诉讼案例。

其中，10个刑事案例都是中国近年来多发高发的网络犯罪案例，而公益诉讼案例则是检察机关针对网络餐饮外卖平台要求客户进行“二选一”的不正当竞争行为。报道指出，这反映了检察机关开展互联网领域公益诉讼的积极探索。

最高检第四检察厅副厅长刘太宗介绍，从类型看，上述发布的10个刑事典型案例，既有针对信息网络的犯罪，又有利用信息网络实施的犯罪，还包括其他上下游关联犯罪。

从罪名看，10个刑事典型案例涉及九个罪名，均为当前网络犯罪常见多发罪名。包括诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、非法控制计算机信息系统罪、侵犯公民个人信息罪、组织、领导传销活动罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪和贩卖毒品罪。

刘太宗表示，希望通过发布这批典型案例正告犯罪分子，网络空间不是法外之地，不能心存侥幸。同时提醒普通社会公众，在网络活动中要提高防范意识，不盲目跟风投资，不随意交友，注重个人信息保护等等。