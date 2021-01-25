胡锡进驳斥与中印军队冲突有关的报道

中国《环球时报》总编辑胡锡进今天（25日）驳斥与中印军队三天前在两国边境锡金段发生冲突有关的报道，并指责印度媒体编造这则新闻。

胡锡进在微博上写道：“据老胡初步了解，印媒报道基本是假的。解放军前线的巡逻日志没有相关记录。而且最近几天双方军队高层的关注焦点是第九轮军长级会谈，并非发生了新的边境冲突。”

胡锡进提到，两国前沿部队时有小摩擦，但如果有出现伤亡的摩擦，不可能在中国的巡逻日志上都没有反映。

印度媒体《印度斯坦时报》和Times Now今天引述官员和消息人士报道，这起冲突发生在纳库拉（Naku La）地区。印媒称，纳库拉位于印度东北部、毗邻中国的锡金邦（Sikkim）。另据路透社和法新社报道，这项消息也获得印度军方的证实。

报道称，军队事发时“试图入侵印度领土”，并提到印中双方都有军人在这起冲突中受伤，但情况目前已受到控制。胡锡进在微博引述媒体报道称，有“至少20名中方士兵受伤”。

法新社则引述政府消息人士报道，四名印度军人（Indian troops）在一支中国巡逻队被迫撤回时受伤，数目不详的中国军人也受了伤。

报道也引述一份简短声明称，这起冲突“由当地指挥官按照既定协议获得解决”。

印度媒体早前报道，印度昨天（24日）在最新一轮的军长级会谈中，要求中国在位于印中边界地区的拉达克区东部的所有对峙地点“完全撤离并将局势降温”。

据《印度时报》报道，印度第14兵团司令梅农（P G K Menon）和中国南疆军区司令员柳林率领代表团，举行印中第九轮军长级会谈。会议昨早11开始，一直持续到今天凌晨2时半。