台媒：港影视大亨向华强被查出在台有案底　

香港影视大亨向华强及儿子向佐早前向台湾移民署提出“依亲居留”申请后，舆论一直怀疑其背景。台湾国安单位最新调查指出，向华强早年在台湾有案底纪录，过去多次被移民署拒绝入境。

《自由时报》今天引用该调查报道，向华强曾担任中国电影基金会名誉副会长，与大陆官方关系匪浅，而且他早年在台湾有案底纪录，过去多次被移民署拒绝入境；在台湾警备总司令部列为机密的一清专案“竹联帮组织沿革表”中，向华强更被标注为“新义安老大”。

据报道，中国电影基金会的业务主管机关为中国广电总局，向华强1994年出任名誉副会长，为首位担任此职务的香港人。该基金会近年负责承办“全民国防教育万映计划”，下设国防万映办公室，宣传《建国大业》等电影。

台湾国安人士也透露，由向华强父亲向前创办的新义安帮会，过去与台湾竹联帮素有往来，同时向家成员多人皆与新义安有关系。

台湾国安单位调查指出，向华强的哥哥向华波在1972年因港台走私贩毒案，被台北地检署依《戡乱时期肃清烟毒条例》及《妨害国家总动员惩罚暂行条例》提起公诉收押，当年23岁的向华强也因非法买卖外币被并案起诉。

这位不具名的台湾国安人士还强调，虽然向华强的妻子陈岚是台湾人，但向华强未必能依亲居留。依据《香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法》规定，曾有事实足认为有犯罪行为；曾参加或资助恐怖或暴力非法组织或其活动而隐瞒不报；或有事实足认涉嫌重大犯罪或有犯罪习惯；曾任职于大陆党政军或其他公务机构，得不予许可。