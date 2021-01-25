消息：华为就出售两个高端智能手机品牌展开谈判

消息人士透露，中国科技巨头华为正在就出售P和Mate两个高端智能手机品牌和Mate，展开初期谈判。

据路透社今天（25日）报道，不愿具名人士称，华为已经与一支财团展开了几个月的谈判，而这支财团由上海政府支持的投资公司领导。

消息人士说，华为早在去年9月就开始私下探索出售这些品牌的可能性，但并不清楚华为认为这些品牌的估值是多少。路透社的报道称，华为若确实出售这些品牌，这可能意味着华为最终会退出高端智能手机制造业务。

咨询公司IDC的数据显示，从2019年第三季度至2020年第三季度出货的Mate和P系列手机总值达397亿美元（526亿新元）。

然而，消息人士也提到，华为尚未就出售事宜做出最终决定，谈判也有可能不会成功谈出品牌出售的结果，因为华为仍在尝试自身生产自家设计，并能操作这些智能手机的麒麟芯片。

消息人士提到，华为可能会出售高端智能手机品牌，意味着公司对于美国拜登政府就华为供应链限令做出改变几乎不抱任何希望。

消息人士也说，由上海政府支持的投资公司有可能与华为的经销商组成财团，来接管P和Mate品牌。

华为发言人回应时说：“华为了解到外界流传着未经证实、关于本公司的售旗舰智能手机品牌可能被出售的谣言。这些谣言毫无根据。华为没有这样的计划。”上海市政府说，他们并不了解这个情况，并拒绝进一步置评。