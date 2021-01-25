获投资者“输血” 恒大汽车定增后股价暴涨

中国亿万富翁许家印增发了260亿港元（44.52亿新元）恒大汽车的股票，推动这家还在亏损的电动汽车初创公司股价一度飙升67%。

据彭博社报道，恒大汽车周日（24日）在港交所发布公告，将以每股27.30港元的价格定向增发9.524亿股股票，相当于扩大后股本的9.75%。该公司股价周一收盘上涨52%至45.35港元，自6月以来已经累计上涨近625%；上周五收报29.9港元。

此次配售对象为六位投资者，所得资金将用于偿还债务和为许家印实现电动汽车抱负提供资金。这六位投资者中有中国燃气董事长刘明辉、香港亿万富翁刘銮雄之妻兼华人置业执行董事陈凯韵。彭博汇总数据显示，陈凯韵持有中国恒大集团约2.4%的股份。

恒大是中国最大房地产开发商之一，其已在一系列电动汽车相关公司以及去年年末增持其新能源汽车子公司上花了逾37亿美元资金。这些投资包括入股轮毂电机制造商、电池制造商以及收购一家专注于智能汽车的瑞典公司的一部分。

尽管花了这么多钱，但是许家印与“成为世界上首屈一指的绿色汽车制造者、超过特斯拉”的梦想之间的距离似乎并没有拉近。

恒大的汽车子公司在去年8月份表示，其目标是在今年下半年开始批量生产电动汽车，这是已经推迟了的一个时间表。从轿车到运动型多功能车(SUV)的六款新能源汽车的图片和视频已经传出，但尚未正式发布。恒大最初承诺在2019年6月之前交付其首款“纯电池”汽车。

根据彭博亿万富翁指数，许家印的净值为244亿美元，是中国第14大富豪。他曾经是中国第三大富豪。在特斯拉股价暴涨之后，该公司首席执行官马斯克成了全球首富。

许家印长期以来都确保恒大的战略契合中国国家的政策重点。科技和汽车是《中国制造2025》政策的两个关键要素，而且中央和地方政府已经补贴了电动汽车和充电基础设施好几年。

除了环保型汽车外，许家印的商业帝国还覆盖了医院、主题公园，并且一度还有瓶装水。自2010年买下广州恒大以来，许家印还把它变成了中国的魅力俱乐部。银河联昌房地产分析师郑雷蒙（音译自Raymond Cheng）说，周日的定增应该会为恒大汽车在未来一年的业务发展提供足够的资金。

该公司介绍，配售价格较前五个交易日的平均收盘价折让8%，投资者已同意将认购股份锁定12个月。