下午察：中国地方两会的宏图大计

中国2021年的地方两会，随着1月17日河南省政协会议的召开而拉开大幕。中国地方经济的2021年路径图也开始显山露水。截至本文发稿，已经有15个地区公布今年地区生产总值增长目标，均在6%以上，部分地区的GDP增长目标甚至高达10%以上，反映出经过去年经济V字形的下降与反弹，中国各省市今年普遍调高了经济增长预期。

如图所示，目前公布GDP增长目标的地区分别有广东、河南、湖北、福建、湖南、上海、北京、重庆、广西、山西、贵州、天津、吉林、海南和西藏。最为雄心勃勃的是去年冠病疫情重灾区湖北省以及正欲大展拳脚的海南省，当地政府定下的地区生产总值增长目标双双在10%以上，中国西部的西藏是9%以上，山西、贵州、河南、福建、湖南、广西在7%至8%左右，而经济已经发达的北上广目标均是6%以上。

刚过去的2020年，疫情重创全球经济，中国经济在经历下挫之后，成功实现“V”字反弹。国家统计局1月18日公布的数据显示，中国去年全年经济同比增长2.3%，成为全球唯一躲过经济萎缩的主要经济体。随着各省调高GDP预计增速，中国经济料继续成为全球主要经济体中的亮点。

热点一：数字人民币成“地方两会”高频词

那么，今年各地两会有什么亮点呢？

首先是数字货币热度大涨，成为多个地区2021年的研究主题。继1月23日北京市政府工作报告明确将加快推进数字货币试点应用后，上海、广东1月24日均明确，将打造数字货币创新试验区，推进数字人民币试点。

据《北京商报》报道，金融科技行业资深分析师苏筱芮认为，“地方两会”频频提及数字人民币，表明数字人民币试点工作在顶层制度、创新实践等方面已具备充分优势，数字人民币承载着以金融科技创新带动实体经济发展、经济生态圈发展的历史重任。

上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰进一步说，从各地表述来看，北京市侧重于加强数字货币应用在金融科技、专业服务层面；广东省希望构建以深圳市为核心的粤港澳大湾区数字货币创新及应用城市；上海市则更希望融合上海自身特色领域，利用成熟的金融风控体系与临港片区的跨境贸易之便，赋能数字人民币，打造稳定、安全的数字货币应用试点。

热点二：布局“新基建”

从中国媒体报道的趋势看，“新基建”也是地方两会的热词，河南、山西、西藏、广西、北京等均承诺，在发展现代产业体系等方面加大政策扶持，推动人工智能、芯片、量子科技等核心技术取得突破。

据《中国证券报》报道，北京市计划着力推动量子、人工智能、生命科技等前沿关键核心技术联合攻关取得突破。上海市将增强产业链供应链自主可控能力，补强民用飞机制造、高端医用材料等产业。

重庆市提出，将持续发展先进制造业，汽车产业将加快向高端化、智能化、绿色化升级，强化车辆控制软件、车规级芯片等技术研发应用。广东省将深入实施“广东强芯”行动，加快在集成电路、工业软件、高端设备等领域补齐短板，瞄准人工智能、区块链、量子科技、生命健康、种子科学等前沿领域加强研发攻关，加快培育未来产业。

地方政府还纷纷将5G建设纳入工作重点。广西提出2021年新建5G基站2万座，扩大5G网络设区市、县城和乡镇重点区域覆盖面。河南省提出新建5G基站5万个。山西省将在2021年新建5G基站1.5万座，在5G、人工智能、大数据等领域建设一批应用场景示范工程。

热点三：“银发族”将迎来利好

各地的政府工作报告亦显示，养老成为关注的焦点之一，多个省市计划建立养老服务体系、提高养老金、推广嵌入式社区养老机构等。据《人民日报》报道，山西将鼓励民间资本参与养老服务，支持社会办大型医养机构集团化、连锁化发展。河南将提高退休人员的基本养老金，同时壮大家政、育幼、养老等产业，推进相关服务机构规范化发展。

北京将统筹社区各类资源，为老年人提供就餐、就医、护照等服务，加快建立居家社区机构相协调，医养康养相结合的养老服务体系。广西提出，增加和优化养老托幼服务供给，开展社区养老服务设施建设，加快创建老年人宜居社区，同时升级康养、家政等生活性服务业。

中国老年群体人口基数大，为银发经济发展打下坚实基础。《新京报》去年10月引述中国社科院的《养老产业发展白皮书》报道，到2030年，中国养老产业的规模将达到13万亿元。巨大的市场潜力正在吸引越来越多来自房地产、保险、医药以及养老服务等不同领域的市场参与者。

根据民政部公布去年的预测数据，到“十四五”（2021年到2025年）期末，中国将进入“中度老龄化”社会，60岁及以上老年人口规模达到3亿人。 在这个趋势下，从中央到地方政府都要为老龄化社会做好准备，多地派发政策“养老礼包”也是今年地方两会的特色之一。