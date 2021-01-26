香港求助中央供港国药疫苗 暂不安排体弱长者接种BioNTech疫苗

香港食卫局昨天（25日）根据《预防及控制疾病（使用疫苗）规例》（第599K章），认可复星/BioNTech疫苗在香港紧急使用，料首100万剂于二月下旬抵港；但由于接种BioNTech疫苗后发烧的比率达14%至16%，香港政府暂不打算为体弱或病情严重的长者接种。

港府也考虑把纪律部队、跨境司机及检疫中心工作人士等群组纳入优先接种。据悉除了BioNTech疫苗外，特首林郑月娥已正式向中央提出要求，希望向香港提供国药疫苗。港府消息人士表示，由于国药疫苗已获得国家卫健委批准使用，而且在大陆广泛接种，若中央答允供港，目前的疫苗审批机制会将这些因素考虑在内。

据《星岛日报》报道，港府原订购了复星/BioNTech、科兴、以及牛津/阿斯利康三种不同技术的疫苗，但由于科兴灭活疫苗迟迟未能提交所需的数据，卫生防护中心辖下的科学委员会没有批准该款疫苗；而牛津疫苗需要六月才能供港，BioNTech疫苗的供应亦存在变数，令香港疫苗接种出现滞后。港府消息表示，与科兴同是灭活疫苗技术的国药疫苗已获得国家卫健委批准使用，并在大陆广泛接种，香港不少巿民亦希望接种国药疫苗，因此，特首林郑月娥已向中央正式提出要求，希望能向香港供应国药疫苗，但不知中央何时会将疫苗供港。虽然国药疫苗的临床数据同样未在国际学术期刊中公布，但消息人士认为，国药疫苗获得国家批准，加上在大陆广泛接种，相信疫苗审批机制会将这些因素考虑在内。

另外，食卫局昨天表示，准备供港的首批约一百万剂BioNTech疫苗已完成生产程序，正进行安全和品质测试，如有关测试顺利完成和通过，有关疫苗预计可于二月下旬由德国运抵香港。而为确保有关疫苗持续安全，有效及具品质保证，食卫局局长对上述认可附加条件，包括要求申请人必须继续提交有关疫苗的最新临床数据、安全更新报告、药厂生产每批疫苗的品质证明文件等。

政府疫苗接种计划专责小组成员、医管局前行政总裁梁柏贤昨日出席一个论坛表示，在计划开展初期，会率先为较健康的安老院舍长者接种，而一些体弱或病情严重的长者，或不适合在计划开始就接种。他透露，长者接种疫苗时，可以携带两名照顾者一同接种，情况如同办理香港身分证。

梁柏贤续指，目前政府未有计划强制未有接种疫苗人士，不能进出某些场所，强调计划是自愿性质，但日后政府评估情况后，或会豁免部分已接种疫苗人士，不需要检疫，并可以到海外旅游，提高市民接种的诱因。他又认为，未来会视乎疫苗供应，再考虑将其他高危人士，纳入优先接种群组，包括纪律部队、跨境司机及检疫中心工作人士等。

另一名政府疫苗接种计划专责小组成员、卫生防护中心前总监曾浩辉表示，政府有催促科兴提交数据，但认为现时再接洽另一种牌子疫苗，相信处理的时间会更长，希望科兴尽快提交第三期临床报告。至于为市民注射疫苗的场地需符合什么条件，曾浩辉认为场地除了能方便市民外，场地的规模亦要足以处理每日为1000至2000名市民接种。