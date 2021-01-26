易纲：将把握好稳增长和防控风险的平衡

中国央行行长易纲表示，将在支持经济增长和防控风险之间寻求平衡，从而暗示央行现行政策立场会延续下去。

据彭博社报道，易纲在匈牙利央行主持的一次虚拟会议上表示，展望未来，中国的货币政策将一方面及时适应新的经济发展形势，另一方面将保持政策稳定以避免政策悬崖。他补充说，中国将尽可能长时间实施正常货币政策，并保持向上倾斜的收益率曲线。

尽管遭遇疫情冲击，中国经济去年仍增长了2.3%，使其成为唯一一个实现正增长的主要经济体。并且中国是在没有大幅增加货币刺激的情况下实现了上述增长，因官员们试图控制债务水平。

随着经济复苏的加快，当局已暗示希望进一步削减刺激以及抑制债务。易纲说，截至去年年底，该国的总债务/产出比率攀升至约280%，比之前一年增加了20个百分点，他预计这个比率将在2021年持稳。

中国央行此前重申货币政策不急转弯的承诺，并将保持对经济恢复的必要支持力度。中国央行货政司司长孙国峰日前表示当前的利率水平是合适的，从而暗示短期内不太可能进行调整。

今年中国央行的优先事项包括稳定国家的债务比率以及使信贷增长与名义国内生产总值的增长保持一致，此外易纲还承诺促进绿色金融的发展。

他指出，要健全绿色金融标准体系，完善绿色金融相关信息的监管和披露要求，并加强旨在减少碳排放的政策激励和支持工具。