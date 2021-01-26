中印举行第九轮会谈 增加积极内容

中印双方在刚结束的第九轮军长级会谈中同意尽早推动一线部队脱离接触。专家认为，此次联合新闻稿的内容中积极信号增多，双方愿意通过会谈进一步缩小分歧，印方“少了冒进，多了理性”。

据《环球时报》报道，中国国防部昨晚（25日）发布会谈的联合新闻稿，表示双方就中印边界西段实控线地区脱离接触问题坦诚深入交换意见。

双方均认为本轮会谈积极务实且具有建设性，进一步增进了双方互信和相互理解。双方同意尽早推动一线部队脱离接触，继续保持对话谈判势头，尽快举行第十轮军长级会谈，共同努力推动降温缓局。双方同意继续采取有效措施，确保一线部队保持克制，稳控西段边境实控线地区的局势，共同维护和平与安宁。

中印第八次军长级会谈是在2020年11月6日，当时双方发布的联合新闻稿显示，双方一致同意确保双方一线部队保持克制，避免误解误判，并同意近期举行下一轮会谈。

《兴都斯坦时报》等印度媒体报道称，此次第九轮会谈由印度第14兵团司令梅农和中国南疆军区司令员柳林率领代表团举行，会议持续了16个小时。 印度要求中国在位于中印边境地区东部的所有对峙地点“完全撤离并将局势降温”。

清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰25日晚对《环球时报》表示，从双方此次发表的联合新闻稿看，虽然基本措辞与前几次变化不大，继续延续了缓和务实的语调，再度确认了双方愿以结果为导向、实现一线部队脱离接触的共同目标。

但值得关注的是，第九轮新闻稿中首次出现了“继续保持对话谈判势头”的这一微妙表述，这表明双方虽未达成突破性成果但现场会谈气氛不错，绝非像外界猜测的“吹胡子瞪眼”的架势，因此不难看出双方虽在实控线认知上存在不小分歧，但愿意通过会谈进一步缩小差距，首先实现脱离接触，然后促使局势降温缓局。

另有相关分析人士表示，相比前几轮，此次联合新闻稿的内容中积极信号增多。

首先体现在双方同意尽早推动一线部队脱离接触，这一提法意味着此次会谈比此前几轮双方停留“就脱离接触交换意见”达成了更多共识。此外，双方也同意推动降温缓局，这势必会使得“印方在会谈前释放向中印边境地区增兵计划”，以及大肆炒作“中国的边境道路修建计划”而导致的紧张局势有所降温，未来的第十次军长级会谈值得期待。

钱峰认为，与以往几次相比此次会谈背景更加特殊。首先中印两军西段对峙已进入第八个月，而且双方部队几十年来首次在高寒高原上近距离驻扎对峙。

其次，虽说中印对峙纯属两国双边事务，但联系到美国驻印大使在1月中旬坦言美军在中印对峙时向印方提供了相关情报支持，并在近期提前解密特朗普政府“印太战略文件”，“美国因素”毫无疑问起到让对峙更加旷日持久的催化作用。如今美国政府更迭，外界近来普遍认为，拜登短期内控制疫情、复苏经济、种族问题等国内问题缠身，外交事务被迫让位。在此情况下，对于美国政府是否会像特朗普时期一样继续维系支持印度的力度，莫迪政府并无把握。

钱峰还提到，通过双方过去的九轮军长级会谈，印度逐渐也认识到中方虽有维护两国关系大局和边境地区稳定的意愿，但更有捍卫领土主权的坚强意志和能力，“因此，印度在解决对峙问题上，少了些去年的冒进，多了些现实的理性。”