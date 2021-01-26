白宫：拜登望“耐心”处理中美关系

白宫新闻秘书普萨基周一（25日）表示，美国正与中国展开激烈竞争，拜登总统希望“耐心”处理与中国的关系。

据路透社报道，中国国家主席习近平周一在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话时表示，全球需加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长；要建设开放型世界经济，坚定维护多边贸易体制，不搞歧视性、排他性标准、规则、体系，不搞割裂贸易、投资、技术的高墙壁垒。

普萨基在白宫新闻发布会上说，习近平的呼吁不会改变拜登政府的战略方法。

她表示：“我们过去几年看到的是，中国在国内越来越专制，在国外越来越独断，北京现在正以重大方式挑战我们的安全、繁荣和价值观，这需要美国采取新的做法。”

她还说：“我们希望在战略上保持耐心”，白宫将在未来几周内就这个问题与国会的共和党人和民主党人，以及国际盟友和合作伙伴进行接触。

在回答关于拜登是否会继续严格限制中国科技巨头华为的问题时，普萨基表示，中国的工业间谍活动和窃取知识产权问题仍令人担忧。

她说：“我们的观点，总统的观点是，我们需要更好地防范，这必须包括让中国对其不公平和非法的做法负责，并确保美国的技术不会为中国的军事建设提供便利。”

代表全球半导体设备和装置制造商的组织SEMI周一呼吁审查特朗普政府的出口管制政策，该组织表示，上一届政府的单边规定使任何潜在的好处都可能随着时间的推移而变得不那么有效，给美国的半导体行业造成了不必要的伤害，并使美国出口商容易受到报复。