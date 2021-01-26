内地资金南下 腾讯市值有望破万亿美元

在内地南向资金的推波助澜下，腾讯控股有望成为历史上第二家市值超过1万亿美元的中国公司。

据彭博社报道，腾讯股价周一（25日）劲升11%，创下逾九年来最大上涨之后，市值已达到9487亿美元（12592.85亿新元），距离万亿美元大关还有约5%的距离。这是中资股第二次有望摘取万亿美元桂冠，13年前，中国石油在上海上市之初市值也冲上万亿美元。

今年在全球流动性宽松背景下，被称为“估值洼地”的港股吸引内地投资者蜂拥而至，且仓位集中在头部公司。彭博汇总数据显示，腾讯在港股通中净买入金额居前。华西证券报告称，从基金季报看，中国内地公募基金四季度在港股仓位首次突破10%，重仓股集中在腾讯、美团等股票。

腾讯2004年上市以来股价累计涨逾千倍，其市值今年以来一举增加2500亿美元。尽管腾讯股价已经超过彭博汇总的分析师预测，花旗仍在上周末将目标价上调19%至876港元。花旗分析师艾丽西亚（Alicia Yap）等人在报告中表示，腾讯旗下微信进入第二个十年，其超级应用生态系统日趋强大，并从搜索、交易和视频社交等多维度获得利润；同时看好腾讯在全球游戏市场的份额提升。

提振近期腾讯股价的还有一个利好，其投资的快手科技拟赴港首次公开发行（IPO）募资54亿美元，将于2月5日上市。强劲买盘令腾讯年初的卖空头寸占自由流通股比例一度降至逾七年的低点0.11%，当前在0.24%，仍处低位。

下一个催化剂可能是将于3月下旬公布的第四财季业绩。彭博汇总预测显示，分析师预计腾讯该季调整后每股收益的同比增幅在25%。花旗认为腾讯明年第一财季的游戏业务有望保持强劲增长。

不过，鉴于中国政府去年以来对互联网垄断行为的打击，面对腾讯如此强劲的上涨，市场也有担忧。“这波涨势有点过头了。”Amber Hill Capital的资产管理主管黄杰生（音译自Jackson Wong）称，这显然是受流动性的推动。

北京在2020年底叫停了阿里巴巴本可能创世界纪录的一次IPO后，又颁布了旨在打击网络垄断的新规。去年11月颁布新规后，腾讯、美团和京东等科技巨头的总市值两天折损近2900亿美元。