印媒：印度将永久禁用TikTok等59款中国应用

印度媒体透露，印度电子和信息技术部发布了新通知，将去年6月宣布的针对字节跳动广受欢迎的短视频应用TikTok和其他58款中国应用的禁令永久化。

《印度时报》网站昨晚报道，这些通知是上周发布的。据称，印度政府最初实施禁令时，给了这些应用程序一个机会，让它们解释自己在遵守隐私和安全要求方面的立场；这些公司也被要求回答一系列问题。

报道指出，这些应用除了有TikTok，也包括腾讯的WeChat、阿里巴巴的UC Browser、小米视频、Bigo Live，以及电商平台Club Factory。

商业报纸Livemint引述知情人士说：“政府对这些公司的回应、解释不满意。因此，对这59款应用的禁令将是永久性的。”

一名TikTok代表告诉《经济时报》，该公司正在评估这则通知，并将在适当情况下做出回应。

小米发言人则表示：“小米印度将遵守所有政府命令，并将继续这样做，同时与相关利益攸关方合作。”

中国外交部发言人赵立坚去年11月底曾说，中国政府一贯要求，中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作，印度政府有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。

中印两国去年6月爆发近半个世纪以来最严重军事冲突后，印度加大了对中国科技公司的压力，包括在6月下旬以“影响国家安全”为由，禁止TikTok等59个中国应用程序在印度市场使用；之后在9月，又禁止了118款中国手机应用，包括腾讯的热门视频游戏《绝地求生》(PUBG)。