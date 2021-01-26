夏宝龙浙江旧部施克辉任港澳办纪检组长

国务院港澳办出现高层调整。广东省委常委、省纪委书记、省监察委员会主任施克辉接替潘盛洲，担任中央纪委国家监委驻国务院港澳办纪检监察组组长、港澳办党组成员。资料显示，施克辉是全国政协副主席、港澳办主任夏宝龙的浙江旧部。

据《星岛日报》报道，潘盛洲已年满63岁退休。

港澳办官方网站领导一栏中，也已经列上施克辉的资料，排名在副主任宋哲、黄柳权之后，副主任邓中华、党组成员向斌之前。身兼中纪委委员的施克辉，成为继李秋芳、潘盛洲之后港澳办第三任纪检组长，同时还负责港澳两个中联办的纪律检查事务。

今年60岁的施克辉于1961年7月出生，是浙江浦江人。他毕业于温州师范专科学校汉语言文学专业，曾担任中学教师10年，1992年开始在金华市委工作，担任市委办公室副主任、市委副秘书长等职。

2001年，施克辉进入浙江省委办公厅工作，担任文电处副处长、处长。中国国家主席习近平2002年至2007年曾主政浙江。

2012至2014年，施克辉担任浙江省委办公厅副主任、省委副秘书长，当时的省委书记是夏宝龙，他相当于夏的“大管家”。

施克辉在2014年进京，担任中央纪委副秘书长兼办公厅主任，成为时任中纪委书记王岐山的“大管家”，2016年明确为副部长级，翌年空降广东担任省委常委、省纪委书记。由于广东毗邻港澳，他对港澳事务也有相当了解。他曾会见香港廉政专员白韫六、澳门廉政专员张永春，表示应该进一步加强粤港澳反腐败合作，为粤港澳大湾区建设保驾护航。