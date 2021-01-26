半导体组织敦促拜登政府审查限制对华出口技术规定

一个半导体行业组织周一呼吁审查特朗普政府的出口管制政策，并敦促即将上任的美国商务部长在以国家安全为由限制向中国出售美国技术方面与盟友合作。

SEMI是代表全球半导体设备和装置制造商的组织。该组织表示，上一届政府的单边规定使任何潜在的好处都可能随着时间的推移而变得不那么有效，给美国的半导体行业造成了不必要的伤害，并使美国出口商容易受到报复。

据路透社报道，在致美国商务部长被提名人雷蒙多（Gina Raimondo）的一封信中，SEMI主席Ajit Manocha表示，美国应该与那些其企业参与全球市场竞争的盟友协同行动。

Manocha在信中说：“所涉商品受所有主要生产国控制的多边管制能创造公平的竞争环境，最大限度地提高效率，并最大限度地减少对美国国家安全和经济竞争力的损害。”

Manocha指出，越来越多的外国竞争对手以“不受美国出口管制”作为推销产品的手段。

这封信批评特朗普政府在几乎没有公开征求意见，也没有明确的总体政策的情况下就实施相关规定，并表示这种“极不寻常的过程”导致了始料未及的后果。

该组织敦促商务部长提名人迅速纠正去年8月出台的一项规定。这项规定扩大了美国限制外国公司向中国华为销售产品的权力，无意中影响了一些外国制造的半导体生产和测试设备。

它还要求拜登政府迅速减少许可证申请积压，称拖延实际上就是拒绝。

此外，信中还指出，限制向超过100家美国认为与中国军方有关联的实体出售产品及技术的规定在未征求行业意见的情况下生效。该组织建议美国与荷兰、德国、英国、日本和韩国等国合作，在限制向中国出口半导体技术方面制定共同目标。