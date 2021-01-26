复星及BioNTech疫苗中文取名“复必泰”

上海复星医药及BioNTech研制的冠病疫苖成为首款获批在香港紧急使用的疫苗，中文名为“复必泰TM”。

据《星岛日报》报道，复星与BioNTech共同宣布，基于BioNTech的mRNA技术的新冠疫苗“复必泰TM”获香港食卫生认可在香港作紧急使用。未来供应香港的疫苗将直接由BioNTech在德国的工厂进行生产，用于香港新冠疫苗接种计画下的供应、分发和施用等。

复星与BioNTech表示，根据全球第三期临床试验结果显示，“复必泰TM”已达到了所有主要疗效终点，在预防冠病感染方面的有效性为95%，针对65岁以上成年人的有效性超过94%，在各个年龄、性别、种族和族群人口上呈现一致的有效性。

BioNTech首席执行官兼联合创始人Ugur Sahin医学博士表示，疫苗于香港获得紧急使用认可，印证了其公司与复星医药在抗击疫情上的成功合作。他指希望能尽快完成在亚洲的疫苗分配，也将继续针对潜在的病毒变异来进行疫苗测试。

复星医药董事长兼首席执行官吴以芳则表示，“复必泰TM”能在香港获得紧急使用认可感到鼓舞。她补充，表示会与BioNTech紧密合作，积极推进mRNA疫苗在大中华区域内的临床试验及注册上市等工作。吴以芳称，会配合香港特别行政区政府的疫苗接种计划，以确保香港市民早日能接种安全、有效的疫苗。