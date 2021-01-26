澳门将为接种冠病疫苗者购买保险

澳门连续302天没有新增本地新冠肺炎病例，连续三天没有确诊病例报告。首批疫苗预计今年首季抵达澳门。澳门山顶医院医务主任罗奕龙表示，首批疫苗尚未抵澳，目前有关工作顺利，经过政府研究及配合法规，三类人群可以免费接种疫苗，包括澳门居民、外雇以及在澳门就读的非本地学生。

据东网、澳门政府官网等消息，罗奕龙指出，由于货运期可能有延迟，目前未有明确接种疫苗时间表，但经过事前的联系准备，有信心有今年首季提供疫苗接种。

罗奕龙称，澳门金融管理局将协助与保险业界开展商业洽淡，为接种疫苗者购买保险。

罗奕龙透露，哪一钟的疫苗先抵澳便会先推出接种，并强调疫苗是自愿接种，若三种疫苗供应充足下，政府并没存在任何倾向性。他补充，政府为接种疫苗者购买保险，不能说希望达到某个目的，市民有选择的权利，不会因为增加保险而令接种疫苗意愿增加。

澳门卫生局传染病防制暨疾病监测部协调员梁亦好表示，未来接种疫苗可透过专设的网页预约接种，市民须按工作人员指示接受评估及提交同意书。疫苗一般会在上臂三角肌部位肌肉注射，需接种两剂，两剂之间一般相隔四星期，大部分接种者于接种两剂后约两星期可产生免疫力。

梁亦好称，对疫苗成分过敏、患急性疾病、处于慢性疾病的急性发作期、发热、怀孕妇女不适合接种疫苗，接种疫苗后常见副作用一般为接种部位疼痛、疲劳、头痛、肌肉痛等，强度通常为轻至中度，接种疫苗后应在接种站休息至少30分钟。

梁亦好重申，疫苗属自愿接种，接种疫苗不能完全排除感染和传播风险，暂仍须维持严格的防疫措施。疫苗保险和保障机制非新事物，不同地方对疫苗注射也设有基金和保障制度，一旦出现疫苗接种后不良事件，可有保障和赔偿，澳门只是参考不同地方的做法，引入保险制度。