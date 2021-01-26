据悉上海考虑将法拍房纳入限购为楼市降温

继上周发布楼市调控新政给过热楼市降温后，上海据悉考虑将法拍房纳入家庭两套住宅的限购范围，以应对房价过快上涨的压力。

据彭博社报道，知情人士透露，上海住建委等部门窗口指导部分中介机构，要求暂缓住宅类房屋的司法拍卖，并考虑很快将法拍房纳入限购。

知情人士不愿具名，因信息暂未公开。上海市住建委不予置评。

同策研究院分析师丁垚分析，法拍房一直都是那些“社保年限不满足”又急于在沪购房人群的替代选择，2020年伴随疫后一二手商品房市场的“量价齐升”，同时新房“摇号难”等问题突出，部分投机需求开始涌入法拍房市场，使得法拍房价格出现一定幅度抬升，住宅类型的法拍房成交价超出周边同类型房源市场价10%以上并不少见。

他并指出，就实操而言，目前政策主要针对上海法院查封的房源，尚未明确限制外地法院查封的在沪房源。如若投机需求因此依然存在，不排除政策在此方面进行完善的可能。

根据克而瑞地产研究的数据，2020年上海二手房成交金额历史性首次突破万亿元，部分优质学区房售价甚至飙升了30%以上，二手房总成交面积创下了2017年以来新高。

目前上海是少数未将法拍房纳入限购的热点城市，其它城市如北京、广州、深圳、厦门等法拍房都需遵循当地限购政策。尽管这一市场规模较新房和二手房市场差距甚远，但因不限购且不摇号的政策而受到部分买家欢迎。

第三方机构为睿资产综合阿里拍卖等七大平台的数据显示，截至去年末，上海司法拍卖住宅类挂拍3045套，同比减少3.5%，但竞拍人数同比增长32.6%，平均成交折价率升到1.01，意味着法拍房价已无折价空间。

所谓法拍房，是指遭法院强制执行拍卖的房屋，当债务人无力履行按揭合约或无法清偿债务时，被债权人经由各种司法程序向法院申请强制执行，将债务人名下房屋拍卖，以拍卖所得金额偿还债权。