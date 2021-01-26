央视评通化物资配送不到位：不该一封了之

吉林省通化市因疫情进行全市全员核酸检测，小区实行封闭管理，部分市民遭遇生活物资配送不及时、不到位的问题，引发广泛关注。

央视新闻昨晚（1月25日）在微博上发布热评，称通化局势说明当地对可能出现的民生痛点出现严重误判，在疫情应对思维上出现严重的不合理。通化政府没有体恤人心。央视指疫情防控情形复杂多变，绝不能仅仅“一封了之”“一隔了之”。

通化市长李平昨晚接受央视新闻访问时，针对主持人白岩松关于通化为什么在疫情发生一年后，还会出现生活物资配送不及时的情况时称是因为短时间内订单太多，线上拥挤，导致网络平台失效。同时由于实施严格封闭管理，导致线下也有工作人员被封闭，影响入户运力。

对于民众上网对配送不到位的不满，李平解释称是“个别人情绪激动”。他透露，通化市内被列为高风险区的东昌区居民封闭管理了11万户，争取当天晚间12时之前，给他们全部配送到位。

然而，不少网民在微博留言评论，称李平在采访中只是打官腔，没有正面回答问题，应对突发事件也没有准备预案，不满没有向受影响居民道歉。

也有网民认为李平称在“12点前完成配送”的承诺更是不体恤基层志愿者。网民将大连、上海等地的防疫措施与通化对比，认为这反映出通化城市管理观念落后，远远不及其他大城市。

通化市本月21日宣布，市区所有小区全部实行封闭管理，东昌区升级为高风险地区。

之后有媒体报道称，封闭管理期间，多位市民反映“买菜难”问题，比如网上渠道下单买菜，却频遇退单。

1月24日，通化召开新闻发布会，副市长蒋海燕就目前市民生活物资配送不及时不到位，给大家生活带来很大不便的问题，代表市委市政府表达歉意。