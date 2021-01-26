澳新任贸易部长致信王文涛 吁结束贸易争端

上个月才上任的澳大利亚贸易部长特汉（DanTehan）上周六（23日）表示，他已致函同样不久前才上任的中国商务部长王文涛，希望重新建立沟通渠道，解决双边贸易争端。

中澳关系自去年恶化以来，已经有至少13种澳洲行业受到中国关税或其他限制措施的打击，受影响的包括大麦、葡萄酒、肉类、奶制品、鲜活海鲜、原木、木材、煤炭、棉花、旅游与教育等。

据澳洲广播公司（ABC）报道，特汉表示，他已向王文涛致函，并希望王文涛的履新能够为打破当前僵局创造机遇。他说：“我希望在中国任命新部长之际，同时我也担任了新的职位，我们将能够让两国关系的对话重启。”

“我非常希望与王部长开始对话，但我很乐意耐心等待答复，然后看看可以采取什么形式进行对话。”

现年56岁的王文涛在中国多个省会城市担任过高职，2018年任黑龙江省省长，跻身正省级，为期两年有余。他去年12月取代已达部长级官员退休年龄的钟山。

特汉没有透露他是否向王文涛施压要求停止封锁澳洲商品，只是说这是一封“详细的信（detailed letter），表明了澳洲在许多问题上与中国接触的强烈意愿”。

但他强调，澳洲政府希望北京立即解除煤炭禁令，并指在船舶运营商和煤炭供应商试图寻找新买家的同时，数十艘货船的船员仍被困在中国海域。“我们已经尽可能向中国政府表明，我们希望这个问题尽快得到解决，不仅是因为商业安排，同样重要甚至更重要的是为了那些船上的船员的福祉。”

报道称，由于中国目前实施一项非正式禁令，大约60艘装载澳洲焦煤的船只仍滞留中国海域；澳洲前贸易部长伯明翰（Simon Birmingham），以及其他几名政府部长曾多次试图联系中国政府官员，但都没能得到回应。

特汉也表示，澳洲政府专注于通过双边途径解决煤炭纠纷，但不排除未来采取行动。他说：“如果我们认为有理由向世贸组织提起申诉，这可能有助于解决问题——显然，这是我们将考虑的事情”。

另据CNBC报道，澳洲首相莫里森周一向《澳洲人报》说，他愿意与中国国家主席习近平展开会谈，但只会在没有前提条件的约束下这样做。

去年12月，莫里森曾向北京喊话，呼吁中国不要禁止澳煤进口，强调如果中国不愿进口优质的澳煤，这对环境与中澳两国贸易关系来说是“双输局面”。