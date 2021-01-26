中国经济1月份增长步伐加快

在最近的数据显示其可能成为2020年唯一实现正增长的主要经济体后，中国本月复苏步伐加快，进一步领先于竞争对手。

据彭博社报道，在出口、房地产和股票市场强劲表现的拉动下，综合了彭博追踪的八个早期指标的总体指数较上个月迈进了一步。

去年帮助促进了增长的出口繁荣毫无放缓迹象，作为全球贸易风向标的韩国出口在1月份前20天同比增长近11%，其中对中国的出口增长19%，表明在2月份春节假期前需求旺盛。

根据渣打对中国500多家中小型企业的月度调查，中国中小型出口企业的信心1月份有所下降，但表现仍然优于重点放在国内市场的企业。不过，这项调查彰显了中国近期出现的疫情以及成本上升可能挤压企业利润所带来的风险。

渣打的申岚和丁爽在报告中写道，疫情后重新实施的限制性措施再次给服务业活动带来压力。他们写道，大宗商品价格快速上涨以及出口需求可能趋于稳定的迹象也是不利的方面。

一项生产者价格跟踪指标升至零上方，为受疫情冲击前的2020年1月以来首次录得正值。金属期货继续维持高位，中国最大的铜贸易商之一分析说，铜价可能在今年上半年再涨10%。不过，螺纹钢和铁矿石库存的增加表明，价格涨势可能放缓甚至是逆转。

生产者价格结束近期的下跌走势有利于下游公司，表明经济正在回归常态。

中国股市继续飙升，沪深300指数几乎回到了2007年底创下的历史高点。虽然这提振了对总体经济的看法， 但也有迹象表明市场已经见顶。