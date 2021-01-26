中国与新西兰签署自贸协定升级议定书

中国与新西兰今天（26日）上午签署自贸协定升级议定书，中国商务部部长王文涛与新西兰贸易和出口部长欧康纳（Damien O'Connor）通过视频方式正式签署议定书。

中国商务部网站指出，中国与新西兰自贸协定于2008年4月签署并于10月实施，时隔12年后成功升级，将让中新两国人民享受彼此更大开放红利。

升级后的协定包括中方在RCEP基础上，对新进一步扩大航空、教育、金融、养老、客运等领域开放。新西兰则在特色工种工作许可安排中，将中国公民申请量较大的汉语教师和中文导游赴新就业的配额在原有基础上分别提高到300名和200名。

新西兰电台网站（RNZ.co.nz）等当地媒体则引述欧康纳，指升级后的协定在至少未来10年内有效。他指出，当前冠病疫情冲击全球经济，升级协定也是新西兰政府恢复贸易计划中的一环。

欧康纳指出，两国也首次在协定中加入环保考量，双方承诺不会为了贸易降低环保标准，同时也不会以环保为由进行贸易保护措施。

欧康纳直言，这是中国在任何自贸协定中展现出的“最高承诺以及最有雄心的环境保护条例”。

此外，大部分新西兰出口到中国的木材及纸制品也将免除关税。同时，中国也承诺在一年内免除对新西兰奶制品实施的安全关税（safeguard tariffs），三年内免除奶粉的关税。

欧康纳说：“这意味着从2024年1月1日起，所有新西兰输华的奶制品将不被征收关税。”