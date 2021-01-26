香港城大退休教职员若损校誉将被褫夺福利

反修例风波期间，多所大学校园遭到破坏，令院校相继检讨校园保安安排。据悉香港城市大学校董会早前通过决议，若长期服务及退休教职员，有从事或参与有损大学声名等不当行为，将被禠夺离职福利，进出校园须征得校方批准，变相禁足。本身是城大教职员的教协会长冯伟华证实，有数名退休教职员已被禠夺离职福利，他认为做法不合理。

根据《星岛日报》报道，目前城大为离职时已服务十年以上的教职员及配偶，签发名为“城意卡”证件，提供进入校园、使用图书馆、康体设施、餐厅及停车场等设施，享用校内保健中心及牙科诊所服务等离职福利，而退休教职员每年也可获额外的医疗津贴，每年实报实销，上限为1500元（港元，256.78新元）。

据悉，城大校董会认为因应社会形势改变，校方须保障师生安全及利益，重新检视相关安排，早前通过在特定情况下，酌情决定不提供或暂停其离职福利，若长期服务及退休教职员，有削弱大学形象、破坏学术声誉、令大学声名受损等行为，包括误用或滥用大学资料、向第三者披露机密、被判严重的刑事罪行、离职前未达大学要求的绩效标准、离职后从事全职有薪工作等。程序由学务副校长及副校长级等直属主管提出建议，逐一审视个案。目前已出现少数个案，不获离职福利。

消息指出，不获离职福利的前教职员，“城意卡”将会失效，无法通过电子系统出入，虽可以访客身分申请，但校方也可拒绝，使其禁足校园范围。新措施暂只适用于长期服务及退休教职员，但不排除日后视乎实际情况，在校友实行类似安排。校方也决定把前年起，在校园四周竖立的围墙永久化，将以更坚固材质及美观设计，取代目前金属围板，细节仍待商讨。

身兼城大专业进修学院高级讲师、教育专业人员协会会长冯伟华证实上述消息，并透露虽然教职员代表反对，但校董会已通过有关决定，得知有个别前教职员的“城意卡”被注销。

冯伟华认为削弱大学形象与声名等指控含糊，也缺乏聆讯机制，“校方只要不喜欢退休教职员有针对大学的言论，便可以影响声誉为由，禠夺离职福利，这样是随意而人治的做法”。他也质疑此措施阻吓意味甚浓，对大学气氛不利。